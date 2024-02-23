Відеоогляд матчу раунду плей-оф Ліги Європи-2023/2024

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар на виїзді поступився французькому Марселю у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2023/24 з футболу.

Рахунок у матчі відкрили "гірники" - на 12-й хвилині пенальті впевнено реалізував Георгій Судаков. Однак вже за 10 хв рівновагу відновив форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг, який завдяки цьому голу став найкращим бомбардиром Ліги Європи в історії (31 гол).

У другій половині гри м'ячі від Сарра та Кондогбії забезпечив господарям комфортну перевагу над Шахтарем.

Ліга Європи-2023/24

Раунд плей-оф, матч-відповідь

22 лютого

Олімпік Марсель - Шахтар Донецьк 3:1 (1:1)

(перший матч - 2:2)

Голи: 0:1 - 12 Судаков (пен), 1:1 - 23 Обамеянг, 2:1 - 74 Сарр, 3:1 - 81 Конгдобія

Марсель: Лопес - Мбемба, Мейте, Жіго, Мерлен - Клосс, Кондогбія, Унахі (Верету, 64) - Аріт, Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг.

Шахтар: Різник - Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азаров - Степаненко, Судаков - Зубков, Бондаренко, Егіналду - Сікан.

Попередження: Жіго, 17 – Егіналду, 45, Конопля, 45+2, Матвієнко, 58, Степаненко, 80

У підсумку Марсель вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумком двох матчів (5:3), тоді як Шахтар завершив виступи в єврокубках.

Наступний матч "гірники" зіграють у 18 турі УПЛ проти Олександрії в понеділок, 26 лютого.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!