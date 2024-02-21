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Брентфорд Ярмолюка може змінити власника

Власник клубу хоче залучити нові інвестиції
Сьогодні 22:58 70 0
Брентфорд Ярмолюка може змінити власника
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд

Джерело - sky.com.

Футбольний клуб англійської Прем'єр-ліги Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюка, може найближчим часом змінити власника.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нинішній власник клубу, Метью Бенем, готовий продати контрольний пакет акцій орієнтовно за 400 млн фунтів стерлінгів з метою залучити в клуб нові інвестиції. При цьому він планує продовжувати розвивати клуб як міноритарний акціонер.

Відзначимо, що Бенем придбав клуб у 2012 році, коли Брентфорд виступав у третьому за силою дивізіоні англійського чемпіонату.

Наразі "бджоли" посідають 14 місце в чемпіонаті Англії. Наступний матч команда зіграє 26 лютого проти Вест Гема в рамках АПЛ.

Раніше Брентфорд без Ярмолюка поступився Манчестер Сіті.

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