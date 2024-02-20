Єдиний гол забив Голанд

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Голанд, який відзначився на 71 хвилині зустрічі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 20 лютого

Манчестер Сіті - Брентфорд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Голанд

Гравець Брентфорда Єгор Ярмолюк увесь матч провів на лаві запасних.

Нагадаємо, що 17 лютого Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті.

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