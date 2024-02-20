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Брентфорд без Ярмолюка поступився Манчестер Сіті у перенесеному матчі АПЛ

Єдиний гол забив Голанд
Вчора 23:25 136 0
Брентфорд без Ярмолюка поступився Манчестер Сіті у перенесеному матчі АПЛ
#Брентфорд, #Манчестер Сіті, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Голанд, який відзначився на 71 хвилині зустрічі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
18 тур, 20 лютого

Манчестер Сіті - Брентфорд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Голанд

Гравець Брентфорда Єгор Ярмолюк увесь матч провів на лаві запасних.

Нагадаємо, що 17 лютого Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті.

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