Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Голанд, який відзначився на 71 хвилині зустрічі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
18 тур, 20 лютого
Манчестер Сіті - Брентфорд 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 71 Голанд
Гравець Брентфорда Єгор Ярмолюк увесь матч провів на лаві запасних.
Нагадаємо, що 17 лютого Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті.
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