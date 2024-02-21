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Клопп не має наміру очолювати Баварію

Наставник Ліверпуля хоче зробити паузу від роботи
Сьогодні 14:38 112 0
Клопп не має наміру очолювати Баварію
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не очолить Баварію влітку цього року.

Про це повідомив журналіст Флоріан Платенбург.

Попри те, що мюнхенці оголосили про припинення співпраці з Томасом Тухелем у кінці сезону, Клопп налаштований взяти річну паузу після відходу з Ліверпуля.

Повідомлялося, що головним кандидатом на посаду головного тренера Баварії є Хабі Алонсо з Баєра.

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