Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не очолить Баварію влітку цього року.

Про це повідомив журналіст Флоріан Платенбург.

Попри те, що мюнхенці оголосили про припинення співпраці з Томасом Тухелем у кінці сезону, Клопп налаштований взяти річну паузу після відходу з Ліверпуля.

