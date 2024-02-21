Клопп - про травми в Ліверпулі: Все не так добре, як ми хотіли б

Тренер "червоних" розповів про кадрову ситуацію в команді

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп незадоволений ситуацією з травмами в команді.

Про це німецький фахівець розповів напередодні матчу 26 туру АПЛ з Лутоном.

"Звичайно, все не так добре, як ми хотіли б. Я не можу сказати, що у нас немає жодних проблем, адже вони дійсно є. Аліссон наразі недоступний через м'язову травму. Ми не знаємо точно скільки часу йому знадобиться для повернення, але він не буде готовий зіграти в найближчих матчах. У Жоти виникли проблеми з коліном, а на відновлення потрібно декілька місяців. Джонс пошкодив зв'язки.

Є й інші гравці, з якими ми будемо поступово розбиратися. Щодо м'язових проблем, то подивимося, що буде завтра. Трент і Домінік поступово повертаються, але поки не тренуються з командою, тому вони також недоступні. Як я вже говорив після гри, поки в нас є 11 гравців, ми будемо боротися, і саме така ідея надалі. День за днем, від матчу до матчу", - сказав Клопп.

Напередодні Мохаммед Салах отримав рецидив травми. Також Діогу Жоту вибув на 2 місяці через тпошкодження.

Сьогодні, 21 лютого, Ліверпуль прийматиме Лутон у межах 26 туру АПЛ.

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