Мілан інвестує в літні трансфери близько 100 млн євро

Мілан отримає додаткові інвестиції під час літнього трансферного вікна.

Про це заявив власник клубу Джеррі Кардінале.

"Я хочу виграти багато трофеїв з цим клубом. Мілан став найкращою інвестицією в моєму житті. Новий стадіон у Сан-Донато стане найсучаснішим у Європі. Ми інвестуємо 50-100 мільйонів євро в літнє трансферне вікно", - сказав Кардінале.