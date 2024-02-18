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Мілан інвестує в літні трансфери близько 100 млн євро

Власник "россонері" розповів про
Сьогодні 13:54 124 0
Мілан інвестує в літні трансфери близько 100 млн євро
#Мілан

Джерело - Чемпіон.

Мілан отримає додаткові інвестиції під час літнього трансферного вікна.

Про це заявив власник клубу Джеррі Кардінале.

"Я хочу виграти багато трофеїв з цим клубом. Мілан став найкращою інвестицією в моєму житті. Новий стадіон у Сан-Донато стане найсучаснішим у Європі. Ми інвестуємо 50-100 мільйонів євро в літнє трансферне вікно", - сказав Кардінале.

Після 24-х турів у італійській Серії А Мілан посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Відставання від Інтера складає 11 очок.

Нагадаємо, Ювентус втратив очки у грі з Вероною.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий розглянути трансфер лівого півзахисника команди Рафаела Леау.

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