Мілан інвестує в літні трансфери близько 100 млн євро

Мілан отримає додаткові інвестиції під час літнього трансферного вікна.

Про це заявив власник клубу Джеррі Кардінале.

#ACMilan’s Owner Gerry #Cardinale to CorSport: “I want to win many trophies with this club. #Milan were the best investment of my life. The new stadium in San Donato will be the most modern plant in Europe. We will invest €50-100M in the summer #transfers window…”