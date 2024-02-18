Мілан інвестує в літні трансфери близько 100 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Мілан отримає додаткові інвестиції під час літнього трансферного вікна.
Про це заявив власник клубу Джеррі Кардінале.
"Я хочу виграти багато трофеїв з цим клубом. Мілан став найкращою інвестицією в моєму житті. Новий стадіон у Сан-Донато стане найсучаснішим у Європі. Ми інвестуємо 50-100 мільйонів євро в літнє трансферне вікно", - сказав Кардінале.
#ACMilan’s Owner Gerry #Cardinale to CorSport: “I want to win many trophies with this club. #Milan were the best investment of my life. The new stadium in San Donato will be the most modern plant in Europe. We will invest €50-100M in the summer #transfers window…”— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2024
Після 24-х турів у італійській Серії А Мілан посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Відставання від Інтера складає 11 очок.
Нагадаємо, Ювентус втратив очки у грі з Вероною.
Раніше повідомлялося, що Мілан готовий розглянути трансфер лівого півзахисника команди Рафаела Леау.
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