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Мілан готовий продати лідера команди Леау

Португальським півзахисником цікавиться ПСЖ та Ньюкасл
Сьогодні 17:41 62 0
Мілан готовий продати лідера команди Леау
Фото: Getty Images
#Леау, #Мілан, #Ньюкасл Юнайтед, #ПСЖ

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Мілан готовий розглянути трансфер лівого півзахисника команди Рафаела Леау.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" можуть розпочати переговори з потенційним покупцем, якщо пропозиція сягне понад 100 мільйонів євро.

Інтерес до Леау проявляє Ньюкасл та ПСЖ. Парижани шукають заміну Кіліану Мбаппе, який вирішив змінити клуб улітку.

Рафаел Леау відзначився 6 голами та зробив 8 гольових передач у 27 матчах цього сезону за Мілан.

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