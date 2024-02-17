Мілан готовий продати лідера команди Леау

Португальським півзахисником цікавиться ПСЖ та Ньюкасл

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Мілан готовий розглянути трансфер лівого півзахисника команди Рафаела Леау.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" можуть розпочати переговори з потенційним покупцем, якщо пропозиція сягне понад 100 мільйонів євро.

Інтерес до Леау проявляє Ньюкасл та ПСЖ. Парижани шукають заміну Кіліану Мбаппе, який вирішив змінити клуб улітку.

Рафаел Леау відзначився 6 голами та зробив 8 гольових передач у 27 матчах цього сезону за Мілан.

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