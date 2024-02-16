Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт 2:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Рояль Уніон СЖ зіграв внічию з Айнтрахтом у першому матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій 2023/24

Раунд плей-оф, перші матчі

15 лютого

Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Шаїбі, 0:2 - 10 Калайджич, 1:2 - 31 Расмуссен, 2:2 - 68 Нільссон

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.