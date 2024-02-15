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Мольде переграв Легію, Штурм розгромив Слован: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:59 242 0
Мольде переграв Легію, Штурм розгромив Слован: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій 2023/24

Раунд плей-оф, перші матчі

15 лютого

Мольде - Легія 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Гульбрандсен, 2:0 - 19 Гульбрандсен, 3:0 - 24 Кааса, 3:1 - 64 Жозуе, 3:2 - 71 Аугустиняк

Олімпіакос - Ференцварош 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 83 Ель-Каабі

Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Шаїбі, 0:2 - 10 Калайджич, 1:2 - 31 Расмуссен, 2:2 - 68 Нільссон

Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 (2:1))

Голи: 1:0 - 4 Бієрет, 1:1 - 8 Родрігес, 2:1 - 27 Станкович, 3:1 - 64 Кітеїшвілі, 4:1 - 90+1 Камара 

Аякс - Буде/Глімт 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Гренбек, 0:2 - 64 Гренбек, 1:2 - 90+1 ван ден Бомен, 2:2 - 90+7 Бергейс

Бетіс - Динамо Загреб 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Петкович

Маккабі Хайфа - Гент 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 П'єрро

Серветт - Лудогорець 0:0

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.

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