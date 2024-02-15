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Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи

Матч завершився внічию
Сьогодні 21:43 5480 0
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи
#Марсель, #Шахтар Донецьк, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Гра завершилась з рахунком 2:2.

Першими рахунок у матчі відкрили французи - на 64-й хвилині гри П'єр-Емерік Обамеянґ після прострілу з флангу без проблем переправив м'яч у ворота Різника. Шахтар відігрався через чотири хвилини - голом відзначився Микола Матвієнко.

Наприкінці поєдинку команди знову обмінялися голами - спочатку Ндіає розстріляв ворота "гірників" з 11-ти метрів, а через дві хвилини зрівняв рахунок Егіналду.

Ліга Європи 

Раунд плей-оф, перший матч

15 лютого

Шахтар - Марсель 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64' Обамеянґ, 1:1 - 68' Матвієнко, 1:2 - Ндіає 90', 2:2 - Егіналду 90+3'

Шахтар: Різник, Конопля (Гочолейшвілі 77'), Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (Назарина 72'), Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду, Сікан (Кевін 77')

Марсель: Лопес, Луїс Енріке (Ндіає 72'), Клосс, Жиґо, Балерді, Мерлен, Харіт, Кондоґбія, Унахі, Мумбанья, Обамеянґ

Попередження: Конопля 49', Зубков 78' - Балерді 27', Егіналду 90+4'

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції.

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