Степаненко пояснив рішення арбітра щодо незарахованого гола Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Шахтар забив чистий гол на 27-й хвилині матчу з Марселем у плей-оф Ліги Європи.
Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.
"Запитав у судді, чому він свистів. Побачив, що він припустився помилки, бо він сказав, що всі зупинилися, а я кажу: "Ніхто не зупинився". Гра продовжилася, там ще воротар врізався в захисника, м’яч відлетів до Егіналдо, забивали, всі догравали.
Думаю, раніше свиснув, бо думав, що воротар вже взяв у руки. А він м’яч випустив, він опинився у нас. За всіма правилами сьогодення, є ВАР, він повинен був давати дограти до кінця, а потім вже дивитися.
Коли забиваєш, авжеж, перевага на твоєму боці, супернику треба атакувати, розкриватися, створювати вільні зони. А так довелося нам відіграватися, вони закривалися. У них більше зон з’являлося, за рахунок цього вони почали вибігати в контратаки, створювати моменти, – сказав Степаненко.
Не зарахували гол Шахтаря на 27-й хвилині гри. Егіналду після передачі Сікана вразив порожні ворота Марселя. Однак перед пасом арбітр зафіксував фол на гравцю "гірників" та не дав Шахтареві завершити атаку.
Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич похвалив команду за проявлений характер.
Також визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем.
Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.