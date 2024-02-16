Степаненко пояснив рішення арбітра щодо незарахованого гола Шахтаря

Шахтар забив чистий гол на 27-й хвилині матчу з Марселем у плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Запитав у судді, чому він свистів. Побачив, що він припустився помилки, бо він сказав, що всі зупинилися, а я кажу: "Ніхто не зупинився". Гра продовжилася, там ще воротар врізався в захисника, м’яч відлетів до Егіналдо, забивали, всі догравали.

Думаю, раніше свиснув, бо думав, що воротар вже взяв у руки. А він м’яч випустив, він опинився у нас. За всіма правилами сьогодення, є ВАР, він повинен був давати дограти до кінця, а потім вже дивитися.

Коли забиваєш, авжеж, перевага на твоєму боці, супернику треба атакувати, розкриватися, створювати вільні зони. А так довелося нам відіграватися, вони закривалися. У них більше зон з’являлося, за рахунок цього вони почали вибігати в контратаки, створювати моменти, – сказав Степаненко.