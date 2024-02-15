Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи (2:2).

Найкращим гравцем донецького клубу за версією статистичного порталу WhoScored визнано захисника Миколу Матвієнка - 7,2. 27-річний оборонець забив гол, здійснив 4 винесення та 2 перехоплення м’яча, 8 разів його втратив, 1 раз порушив правила та заробив 1 фол.

Гравцем матчу став нападник французького клубу П’єр-Емеріка Обамеянг, який відкрив рахунок зустрічі та посприяв другому голу Марселя - оцінка 7,5.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції.