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Пушич: Шахтар проявив характер

Маріно Пушич прокоментував нічию з Марселем
Вчора 23:08 119 0
Пушич: Шахтар проявив характер
#Марсель, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - uefa.com.

Шахтар проявив характер у першому матчі плей-оф Ліги Європи проти Марселя (2:2).

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Подвійні враження. Мені здається, ми заслужили трохи більшого, але у футболі таке буває. Я дуже задоволений, як грала моя команда.

Відмінний настрій на матч, особливо з огляду на той факт, що це перша офіційна гра за два місяці. Ми проявили характер, двічі зробили камбек і хотіли атакувати далі. Подвійні враження, але я пишаюся командою", - розповів Пушич.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

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