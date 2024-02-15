Джерело - uefa.com.
Шахтар проявив характер у першому матчі плей-оф Ліги Європи проти Марселя (2:2).
Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.
"Подвійні враження. Мені здається, ми заслужили трохи більшого, але у футболі таке буває. Я дуже задоволений, як грала моя команда.
Відмінний настрій на матч, особливо з огляду на той факт, що це перша офіційна гра за два місяці. Ми проявили характер, двічі зробили камбек і хотіли атакувати далі. Подвійні враження, але я пишаюся командою", - розповів Пушич.
Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.