Шахтар проявив характер у першому матчі плей-оф Ліги Європи проти Марселя (2:2).

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Подвійні враження. Мені здається, ми заслужили трохи більшого, але у футболі таке буває. Я дуже задоволений, як грала моя команда.

Відмінний настрій на матч, особливо з огляду на той факт, що це перша офіційна гра за два місяці. Ми проявили характер, двічі зробили камбек і хотіли атакувати далі. Подвійні враження, але я пишаюся командою", - розповів Пушич.