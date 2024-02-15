Шахтар - Марсель 2:2: огляд матчу

У компенсований час Егіналду врятував донеччан від поразки.

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

Раунд плей-оф, перший матч

15 лютого

Шахтар - Марсель 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64' Обамеянґ, 1:1 - 68' Матвієнко, 1:2 - Ндіає 90', 2:2 - Егіналду 90+3'

Шахтар: Різник, Конопля (Гочолейшвілі 77'), Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (Назарина 72'), Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду, Сікан (Кевін 77')

Марсель: Лопес, Луїс Енріке (Ндіає 72'), Клосс, Жиґо, Балерді, Мерлен, Харіт, Кондоґбія, Унахі, Мумбанья, Обамеянґ

Попередження: Конопля 49', Зубков 78' - Балерді 27', Егіналду 90+4'

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще в минулому сезоні.