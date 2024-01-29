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Паньків може завершити кар'єру

39-річний голкіпер може завершити професійну кар'єру
Сьогодні 10:15 343 0
Паньків може завершити кар'єру
#Юрій Паньків, #Рух Львів

Джерело - sport.ua.

Воротар Руха Юрій Паньків близький до завершення професійних виступів.

Про це повідомляє Sport.ua.

39-річний голкіпер не поїхав із Рухом на збори до Словенії та зараз перебуває у Львові. Клуб робить ставку на молодих воротарів: разом із Дмитром Ледвієм, Юрієм-Володимиром Геретою із першою командою працює 18-річний Святослав Ванівський.

Контракт Юрія Паньківа з Рухом розрахований до кінця сезону. За нашою інформацією, якщо він вирішить завершити професійні виступи, то отримає роботу в структурі львівського клубу.

У нинішньому сезоні досвідчений воротар не провів жодного матчу в УПЛ. Паньків виступає за Рух із 2021 року. Він відомий своїми виступами за Олександрію, Арсенал, Металург Донецьк. Викликався у збірну України, але жодного матчу за національну команду не провів.

Раніше Рух поступився Сараєво у спарингу.

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