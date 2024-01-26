Головне
Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи
Сьогодні 16:56 835
Шахтар оголосив про трансфер Гомеса
Сьогодні 20:10 382
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
Сьогодні 17:54 937
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:02 14417
Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом
Сьогодні 15:43 537
Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12
Сьогодні 14:22 492
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону
Сьогодні 12:51 1292
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 10:26 24277
Джокович поступився Сіннеру у півфіналі Australian Open
Сьогодні 10:12 1063 3
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 09:48 6695 1
Прямі трансляції

Рух поступився Сараєво у спарингу

Рух провів свій другий спаринг на поточних зимових зборах,
Сьогодні 21:40 229 0
Рух поступився Сараєво у спарингу
#Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

Рух поступився Сараєво у контрольному матчі на зборах у Хорватії.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Наступний спаринг львів’ян буде зі словенським Браво у вівторок, 30 січня.

Товариський матч

Рух (Львів, Україна) – Сараєво (Боснія та Герцеговина) 0:2 (0:2)

26 січня

Голи: 0:1 - 33 Ренан, 0:2 - 45 Пенаранда

Попередження: Климчук, 12, Роман, 92

Вилучення: Хасіч, 56 (пряма червона)

Рух: Герета, Роман, Холод, Дідик, Лях, Сапуга, Притула, Пастух, Руніч, Квасниця (Касарда, 106), Климчук

Раніше Рух програв Домжале.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open 1990
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24277
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14417
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону 1292
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6695 1
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 25918
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58378
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38319
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31676
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93653
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 315769
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58875