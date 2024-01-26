Рух поступився Сараєво у спарингу

Рух провів свій другий спаринг на поточних зимових зборах,

Джерело - Чемпіон.

Рух поступився Сараєво у контрольному матчі на зборах у Хорватії.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Наступний спаринг львів’ян буде зі словенським Браво у вівторок, 30 січня.

Товариський матч

Рух (Львів, Україна) – Сараєво (Боснія та Герцеговина) 0:2 (0:2)

26 січня

Голи: 0:1 - 33 Ренан, 0:2 - 45 Пенаранда

Попередження: Климчук, 12, Роман, 92

Вилучення: Хасіч, 56 (пряма червона)

Рух: Герета, Роман, Холод, Дідик, Лях, Сапуга, Притула, Пастух, Руніч, Квасниця (Касарда, 106), Климчук

Раніше Рух програв Домжале.