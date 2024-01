Баєр вірить, що зможе зберегти Алонсо влітку

Баєр оптимістичний щодо ситуації головного тренера Хабі Алонсо та чуток про його можливий перехід у Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Леверкузенці припускають, що іспанський фахівець не піде влітку та проведе на посаді ще один сезон – це зумовлено тим, що він вже повністю інтегрований у планування складу на кампанію 2024/25.

Контракт Алонсо чинний до літа 2026 року.

📍Bayer 04 Leverkusen is aware that Xabi #Alonso is on FC Liverpool's list.



➡️ However, at this stage they remain optimistic and assume Alonso won't leave the club in the summer | #LFC



➡️ One reason: Alonso is already fully integrated into the squad planning and is building… pic.twitter.com/MpDgyqJNzj