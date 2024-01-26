Алонсо оцінив можливість замінити Клоппа в Ліверпулі

Наставник Баєра Хабі Алонсо оцінив про можливість у новому сезоні змінити Юргена Клоппа на посаді керманича Ліверпуля.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я дуже поважаю Юргена і захоплююся ним. Я був дуже здивований. Моя увага зосереджена на Леверкузені. На даний момент я дуже щасливий тут. У мене, як і раніше, є велика мотивація, і я дуже задоволений клубом і командою. Я не знаю, що станеться в майбутньому.

Це пряме запитання! У мене немає прямої відповіді. Зараз я щасливий тут, це точно, і думаю тільки про Леверкузен", - сказав Алонсо.