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Жирона побила свій рекорд набраних очок у сезоні Ла-Ліги

До вчора найкращим показником команди в чемпіонаті Іспанії було 51 очко
Сьогодні 13:18 455 0
Жирона побила свій рекорд набраних очок у сезоні Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Севілья

Джерело - офіційний сайт Жирони.

Після перемоги над Севільєю (5:1) Жирона заробила 52 очки в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це рекорд клубу в найвищому іспанському дивізіоні.

  Жирона - Севілья 5:1: огляд матчу Ла-Ліги

До вчора найкращим показником команди в чемпіонаті Іспанії було 51 очко в сезоні 2017/18 - дебютному для Жирони в Ла-Лізі.

Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець матчу Жирона - Севілья.

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