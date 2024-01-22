Жирона побила свій рекорд набраних очок у сезоні Ла-Ліги

До вчора найкращим показником команди в чемпіонаті Іспанії було 51 очко

Джерело - офіційний сайт Жирони.

Після перемоги над Севільєю (5:1) Жирона заробила 52 очки в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це рекорд клубу в найвищому іспанському дивізіоні.

Жирона - Севілья 5:1: огляд матчу Ла-Ліги

До вчора найкращим показником команди в чемпіонаті Іспанії було 51 очко в сезоні 2017/18 - дебютному для Жирони в Ла-Лізі.

Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець матчу Жирона - Севілья.

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