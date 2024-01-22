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Жирона - Севілья 5:1: огляд матчу Ла-Ліги

Артем Довбик оформив хет-трик, Віктор Циганков забив один гол
Сьогодні 10:02 225 0
Жирона - Севілья 5:1: огляд матчу Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Севілья, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Жирона святкувала перемогу над Севільєю у 21-у турі іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 21 січня

Жирона - Севілья 5:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 10 Ромеро, 1:1 - 13 Довбик, 2:1 - 15 Довбик, 3:1 - 19 Довбик, 4:1 - 56 Циганков, 5:1 - 89 Стуані

Артем Довбик оформив хет-трик та був замінений на 73 хвилині матчу. Віктор Циганков забив один гол та був замінений на 66-ій хвилині зустрічі.

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