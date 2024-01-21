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Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги

Вчора 23:59 1644 0
Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

21 січня у 21 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Зокрема Жирона святкувала перемогу над Севільєю. Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков чудово провели матч з Севільєю. Довбик оформив один з найшвидших хет-триків у Ла-Лізі, а четвертий гол забив Циганков.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 21 січня

Осасуна - Хетафе 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Гарсія, 2:0 - 31 Муньйос, 2:1 - 64 Мафораль, 2:2 - 68 Максимович, 3:2 - 80 Аресо

Реал - Альмерія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Рамазані, 0:2 - 43 Гансалес, 1:2 - 56 Беллінгем, 2:2 - 67 Жуніор, 3:2 - 90+11 Карвахаль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

Бетіс - Барселона 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Торрес, 0:2 - 48 Торрес, 1:2 - 56 Іско, 2:2 - 59 Іско, 2:3 - 90 Фелікс, 2:4 - 90+2 Торрес

Жирона - Севілья 5:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 10 Ромеро, 1:1 - 13 Довбик, 2:1 - 15 Довбик, 3:1 - 19 Довбик, 4:1 - 56 Циганков, 5:1 - 89 Стуані

Артем Довбик оформив хет-трик та був замінений на 73 хвилині матчу. Віктор Циганков забив один гол та був замінений на 66-ій хвилині зустрічі.

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