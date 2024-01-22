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Роналду - про FIFA The Best: Ці нагороди втрачають довіру

Роналду розповів про нагороду FIFA The Best, яку виграв Мессі
Сьогодні 11:22 281 0
Роналду - про FIFA The Best: Ці нагороди втрачають довіру
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Marca.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду не довіряє нагородам FIFA The Best.

Про це португалець розповів порталу Marca.

"Я звик до цього, і я знаю, як працюють ці організації. Чесно кажучи, я не дивився церемонію нагородження. Я думаю, що ці нагороди в певному сенсі втрачають довіру. Потрібно проаналізувати весь сезон.

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Я не хочу сказати, що Мессі не заслужив цього. Чи Голанд або навіть Мбаппе. Просто я більше не вірю в ці нагороди. І це не тому, що я виграв на Globe Soccer Awards. Але це факти, це цифри. А цифри не обманюють", - сказав Роналду.

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