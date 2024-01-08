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Мбаппе готовий відмовитися від переходу до Реала

Сьогодні 10:10 222 0
Мбаппе готовий відмовитися від переходу до Реала
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

25-річний нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, у якого закінчується контракт з французами влітку цього року, розпочав вивчати варіанти з продовженням кар'єри.

Про це повідомляє The Times.

Гравцю не сподобалось те, що мадридський Реал зробив Мбаппе пропозицію щодо підписання контракту і встановив середину січня крайнім терміном у прийнятті ним рішення. Тепер француз розглядає інші варіанти продовження кар'єри.

Мбаппе цікавий можливий перехід в Англійську прем'єр-лігу, де ним цікавиться Ліверпуль. Зірковому французу імпонує стиль гри червоних та він з радістю б хотів працювати з Юргеном Клоппом. Однак в ПСЖ не вірять, що англійці зможуть осилити його трансфер.

У цьому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 16 матчів у яких забив 18 голів та віддав дві результативні передачі.

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