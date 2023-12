Інтер може підписати правого захисника Брюгге Бьюкенена

Правий захисник Брюгге Таджон Бьюкенен може продовжити кар'єру в Інтері.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Міланці намагаються підписати канадця. Йдеться про оренду з правом викупу гравця.

Бьюкенен хоче покинути Брюгге та вже домовився про умови особистого контракту з Інтером до літа 2028 року.

