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Інтер підпише нову угоду з Бареллою

Нова угода буде розрахована до літа 2028
Сьогодні 19:19 139 0
Інтер підпише нову угоду з Бареллою
#Інтер, #Барелла

Джерело - Чемпіон.

Інтер продовжує вести переговори зі своїм півзахисником Ніколо Бареллою щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Планується, що нова угода буде розрахована до літа 2028 року. Нинішній договір про співпрацю між сторонами спливає у червні 2026-го.

Інтер впевнений, що найближчими тижнями досягне угоди щодо продовження контракту з Бареллою.

Нагадаємо, Мхітарян підпише новий контракт з Інтером.

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