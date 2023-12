Інтер підпише нову угоду з Бареллою

Інтер продовжує вести переговори зі своїм півзахисником Ніколо Бареллою щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Планується, що нова угода буде розрахована до літа 2028 року. Нинішній договір про співпрацю між сторонами спливає у червні 2026-го.

Інтер впевнений, що найближчими тижнями досягне угоди щодо продовження контракту з Бареллою.

Talks in progress for Nicolò #Barella’s contract extension with #Inter until 2028 as reveled at the beginning of November. Nerazzurri are confident to reach an agreement in the next weeks to renew the midfielder. #transfers https://t.co/lPyDuc8941