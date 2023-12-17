Клопп: Не можу пригадати такого домінування над Манчестер Юнайтед

Клопп прокоментував нічию з МЮ

Джерело - BBC.

Ліверпуль заслужив на перемогу в матчі 17-го туру АПЛ з Манчестер Юнайтед (0:0).

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Головне, що мені не подобається, це результат, ми повинні були виграти гру. З такою кількістю моментів кілька повинні були досягти мети. Це боляче. У деяких ситуаціях ми били здалеку, коли був гравець у кращій позиції. Нічого страшного, потрібен один гол, і все буде правильно. Я не можу пригадати такого домінування над Манчестер Юнайтед, як наше сьогодні. Це було особливо, атмосфера була особлива.

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"З точки зору пристрастей, Манчестер Юнайтед провів фантастичну гру, вони вклали в неї все. Коли команда грає з таким запалом, треба порушити ритм. Настрій сьогодні був на висоті. Я б хотів, щоб ми виграли, але у нас +1 очко, і це нормально. Ми не впоралися з передматчевими розмовами про нашу легку перемогу? Ви переоцінюєте свій вплив. Нас не хвилює те, що говорять. Це не має нічого спільного з тим, що відбувається, ми знали, що буде важко. Те, що всі говорять, тільки допомагає Юнайтед. Чому ми повинні це слухати? Їх запалили.

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Я не можу пригадати гру, де б вони вийшли з білим прапором – такого не буває. Ми спробували все. Цифри, які ми створили, з точки зору ударів, божевільні. Але з такою кількістю ударів вони мали б ще трохи влучати у ворота. Це була наша помилка сьогодні. Я не можу пригадати такої домінуючої гри проти МЮ, навіть при рахунку 7:0 минулого сезону вони були більше в грі. Зараз 0:0. Вони, мабуть, почуваються трохи краще, ніж ми. Але ми приймаємо це та продовжуємо", - сказав Клопп

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