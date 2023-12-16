Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ

Ліверпуль має хорошу команду, аби поборотися за перемогу в АПЛ.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

"Я з самого початку знав, що у нас дуже хороша команда. Усі ми знали, як добре можуть грати ці хлопці.

Але всі команди, які виборюють топ-4, просто видатні. Ми провели хорошу передсезонку, в ході якої жодного разу не тренували гру 10 на 11, адже у перших п'яти матчах нам часто доводилося грати саме так. Ми впоралися з цим, і це допомагає згуртуватися.

Мені подобаються кроки, які ми робимо. Потрібно подивитися, чи вони досить великі. Але я бачу розвиток. Це мені і потрібно, щоб зрозуміти, де це все може закінчитися", - сказав Клопп.