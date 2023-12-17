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Манчестер Юнайтед - перша команда, яку Ліверпуль не зміг обіграти вдома в сезоні

МЮ та Ліверпуль зіграли внічию
Сьогодні 20:46 220 0
Манчестер Юнайтед - перша команда, яку Ліверпуль не зміг обіграти вдома в сезоні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль розписав мирову з Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 17-го туру АПЛ (0:0).

Про це повідомляє Squawka.

Підопічні Еріка тен Гага - перша команда сезону 2023/24, яка набрала очки в матчі проти Ліверпуля на Енфілді.

Нагадаємо, Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ.

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