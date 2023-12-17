Манчестер Юнайтед - перша команда, яку Ліверпуль не зміг обіграти вдома в сезоні

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль розписав мирову з Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 17-го туру АПЛ (0:0).
Про це повідомляє Squawka.
Підопічні Еріка тен Гага - перша команда сезону 2023/24, яка набрала очки в матчі проти Ліверпуля на Енфілді.
Liverpool’s home record across all competitions this season.— Squawka (@Squawka) December 17, 2023
WWWWWWWWWWWD
Manchester United are the first side to leave with a point. 😀 pic.twitter.com/D2zqvuAGAE
Нагадаємо, Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ.
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