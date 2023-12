Манчестер Юнайтед - перша команда, яку Ліверпуль не зміг обіграти вдома в сезоні

Ліверпуль розписав мирову з Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 17-го туру АПЛ (0:0).

Про це повідомляє Squawka.

Підопічні Еріка тен Гага - перша команда сезону 2023/24, яка набрала очки в матчі проти Ліверпуля на Енфілді.

Liverpool’s home record across all competitions this season.



WWWWWWWWWWWD



Manchester United are the first side to leave with a point. 😀 pic.twitter.com/D2zqvuAGAE