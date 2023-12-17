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Арсенал із Зінченком переграв Брайтон, Брентфорд з Ярмолюком поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату АПЛ
Сьогодні 18:02 334 0
Арсенал із Зінченком переграв Брайтон, Брентфорд з Ярмолюком поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Брайтон, #Брентфорд, #Вест Гем, #Вулвергемптон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го грудня, відбулося 3 матчі в межах 17-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 17 грудня

Арсенал - Брайтон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Жезус, 2:0 - 87 Гаверц

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 93 хвилини.

Брентфорд - Астон Вілла 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Льюїс-Поттер, 1:1 - 77 Морено, 1:2 - 85 Воткінс

Вест Гем - Вулвергемптон 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Кудус, 2:0 - 32 Кудус, 3:0 - 74 Боуен

Сьогодні відбудеться ще один матч в АПЛ:

18:30 Ліверпуль - Манчестер Юнайтед

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