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Джилардіно: Стиль гри Дженоа посилює здібності Малиновського

Альберто Джилардіно прокоментував нічию з Ювентусом
Сьогодні 11:10 179 0
Джилардіно: Стиль гри Дженоа посилює здібності Малиновського
Фото - Getty Images
#Дженоа, #Руслан Малиновський

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський має вплив на гру команди.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Альберто Джилардіно.

"Я ніяк не змінював індивідуальні настанови для Малиновського перед цією грою. Але в тактичному плані я думаю, що на цьому етапі його кар'єри стиль гри Дженоа посилює його здібності. У Руслана є чимала міць та він може мати неабиякий вплив на гру.

Актуально: Дженоа - Ювентус 1:1: огляд матчу

Він відіграв важливу роль як провідний гравець нашої команди, яким він є. Нашою метою на цей матч було створити проблеми для Ювентуса, використовуючи його якості, а також якості Френдрупа, Мессіаса та Баделя", – сказав Джилардіно.

У нинішньому сезоні футболіст збірної України зіграв за Дженоа у чемпіонаті та Кубку Італії 15 матчів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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