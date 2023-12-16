Джилардіно: Стиль гри Дженоа посилює здібності Малиновського

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський має вплив на гру команди.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Альберто Джилардіно.

"Я ніяк не змінював індивідуальні настанови для Малиновського перед цією грою. Але в тактичному плані я думаю, що на цьому етапі його кар'єри стиль гри Дженоа посилює його здібності. У Руслана є чимала міць та він може мати неабиякий вплив на гру.

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Він відіграв важливу роль як провідний гравець нашої команди, яким він є. Нашою метою на цей матч було створити проблеми для Ювентуса, використовуючи його якості, а також якості Френдрупа, Мессіаса та Баделя", – сказав Джилардіно.