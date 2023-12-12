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Голодюк: Нам банально не вистачило сил

Олег Голодюк прокоментував поразку від Олександрії (0:3) у 17-му турі УПЛ
Сьогодні 10:32 202 0
Голодюк: Нам банально не вистачило сил
#Голодюк, #Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Гравцям Металіста 1925 не вистачило сил на матч проти Олександрії.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Олег Голодюк.

"Нам банально не вистачило сил. Через наш щільний графік, нам було важко грати і в рівних складах, а після вилучення, вже догравали наскільки вистачало сил.

Ще у пешому таймі навіть було видно на розминці та ще на передматчевому тренуванні, що хлопці дуже втомлені. У нашому чемпіонаті,є дехто грає одну гру на два тижні, а ми три гри за дев'ять днів. От і вся різниця. Є регламент, хтось його виконує, хтось - ні, але це вже таке", - відзначив Голодюк.

Раніше Олександрія розгромила Металіст 1925.

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