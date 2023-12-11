Олександрія розгромила Металіст 1925 у 17 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 поступився Олександрії.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Відзначимо, що Металіст 1925 дограв матч у меншості - на 71-й хвилині гри арбітр за другу жовту картку вилучив Максима Жичикова.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 11 грудня
Металіст 1925 - Олександрія 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Скорко, 0:2 - 75 Плакса, 0:3 - 83 Плакса
Попередження: Габелок (42), Жичиков (48), А.Ткачук (60) - Плакса (76), Сігеєв (82).
Вилучення: Жичиков (71, друге попередження).
Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Є.Ткачук, Курило, Безуглий, Габелок, Арі Моура (Русин, 46), А.Ткачук, Мартинюк, Дмитренко, Борячук (Сидоров, 46).
Олександрія: Шевченко, Кравченко (Савченко, 57), Сігеєв (Ващенко, 87), Кулаков (Андрейчук, 80), Шулянський (Калітвінцев, 87), Кулаковський, Логінов, Плакса, Скорко, Джевані (Безерра, 57), Копина.