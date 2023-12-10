Тоттенгем відмовився відпускати Ло Чельсо в Барселону

Джерело - Sport.es.
Взимку Барселона не здійснюватиме жодних трансферів, окрім підписання 18-річного нападника Атлетіку Паранаенсе Вітора Роке.
Про це повідомляє Sport.es.
Основною ціллю головного тренера Хаві на січень було запрошення 27-річного хавбека Тоттенгема Джованні Ло Чельсо.
Однак лондонський клуб не відпустить гравця попри те, що у нього залишилося лише півтора року контракту.
Нагадаємо, Барселона не планує продавати гравців взимку.
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