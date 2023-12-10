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Тоттенгем відмовився відпускати Ло Чельсо в Барселону

Барселона не робитиме трансферів узимку
Сьогодні 14:18 164 0
Тоттенгем відмовився відпускати Ло Чельсо в Барселону
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ло Чельсо, #Тоттенгем

Джерело - Sport.es.

Взимку Барселона не здійснюватиме жодних трансферів, окрім підписання 18-річного нападника Атлетіку Паранаенсе Вітора Роке.

Про це повідомляє Sport.es.

Основною ціллю головного тренера Хаві на січень було запрошення 27-річного хавбека Тоттенгема Джованні Ло Чельсо. 

Однак лондонський клуб не відпустить гравця попри те, що у нього залишилося лише півтора року контракту.

Нагадаємо, Барселона не планує продавати гравців взимку.

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