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Барселона не планує продавати гравців взимку

При цьому Барселона готова розглянути "божевільні" пропозиції
Сьогодні 10:47 79 0
Барселона не планує продавати гравців взимку
Фото - Getty Images
#Барселона, #Футбольні трансфери

Джерело - mundodeportivo.com.

Барселона точно визначилася з як мінімум вихідними трансферними планами.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, каталонці не мають наміру продавати нікого зі своїх гравців у січні.

Деку і Хаві вважають, що команді не вистачає глибини складу, тому будь-який вихідний трансфер може бути проблемою.

Однак, при цьому, керівництво клубу готове розглянути "божевільні" пропозиції. Зокрема, він саудівських клубів. Вочевидь, у разі продажу футболіста, клуб прагнутиме одразу знайти заміну.

Раніше повідомлялося, що Барселона може продати Левандовського.

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