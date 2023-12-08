Барселона не планує продавати гравців взимку

При цьому Барселона готова розглянути "божевільні" пропозиції

Барселона точно визначилася з як мінімум вихідними трансферними планами.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, каталонці не мають наміру продавати нікого зі своїх гравців у січні.

Деку і Хаві вважають, що команді не вистачає глибини складу, тому будь-який вихідний трансфер може бути проблемою.

Однак, при цьому, керівництво клубу готове розглянути "божевільні" пропозиції. Зокрема, він саудівських клубів. Вочевидь, у разі продажу футболіста, клуб прагнутиме одразу знайти заміну.

Раніше повідомлялося, що Барселона може продати Левандовського.