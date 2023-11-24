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Поліція заарештувала захисника Ніцци Атталя

Алжирця дискваліфікували на 7 матчів
Сьогодні 15:33 219 0
Поліція заарештувала захисника Ніцци Атталя
Фото: Getty Images
#Ніцца, #Юсеф Атталь

Джерело - Nice-Matin.

Поліція заарештувала захисника Ніцци та збірної Алжиру Юсефа Атталя.

Про це повідомляє Nice-Matin.

Його взяли під варту ввечері у четвер, 23 листопада. Його звинувачують у розпалюванні расової ненависті на релігійному ґрунті.

Атталь раніше опублікував у соцмережі відео, у якому проповідник закликає влаштувати "чорний день" для євреїв. Пізніше він видалив допис та попросив вибачення.

Дисциплінарна комісія Професійної футбольної ліги Франції дискваліфікувала Атталя на 7 матчів. Клуб відсторонив його від роботи.

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