Ніцца відсторонила гравця за відео із закликом влаштувати "чорний день" для євреїв

Клуб вирішив відсторонити його від роботи

Джерело - офіційний сайт Ніцци.

Правий захисник Ніцци та збірної Алжиру Юсеф Атталь був відсторонений клубом від роботи.

Про це повідомляє пресслужба "орлят".

Алжирець опублікував відео, у якому мусульманський проповідник закликав влаштувати "чорний день для євреїв". Невдовзі алжирець видалив публікацію.

Потім 27-річний захисник Ніцци опублікував у своєму інстаграмі сторіс з вибаченнями:

"Я усвідомлюю, що моя публікація шокувала багатьох людей. Це не входило в мої наміри, тому я прошу вибачення. Хотів би абсолютно чітко висловити свою позицію: я рішуче засуджую всі форми насильства в будь-якій точці світу і підтримую всіх жертв.

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Я ніколи не підтримаю заклики до ненависті. Мир - це ідеал, в який я твердо вірю", – написав Атталь.

Клуб вирішив відсторонити його від роботи.

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