Головне
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1316 1
Христич став головним тренером збірної України
Сьогодні 17:17 199
Пятов та Ніколіні увійдуть до тренерського штабу Срни в Шахтарі
Сьогодні 16:50 247
Снігур вперше у кар’єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Сьогодні 15:53 214
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 14:18 378
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу із Мальтою
Сьогодні 10:08 801
Мальта - Україна 1:3: огляд матчу
Сьогодні 08:37 1176
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Мальта
Сьогодні 08:10 1450
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО
Сьогодні 07:52 2865
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 01:19 3984
Прямі трансляції

Ніцца відсторонила гравця за відео із закликом влаштувати "чорний день" для євреїв

Клуб вирішив відсторонити його від роботи
Сьогодні 17:39 172 0
Ніцца відсторонила гравця за відео із закликом влаштувати "чорний день" для євреїв
#Ніцца, #Юсеф Атталь

Джерело - офіційний сайт Ніцци.

Правий захисник Ніцци та збірної Алжиру Юсеф Атталь був відсторонений клубом від роботи.

Про це повідомляє пресслужба "орлят".

Алжирець опублікував відео, у якому мусульманський проповідник закликав влаштувати "чорний день для євреїв". Невдовзі алжирець видалив публікацію.

Потім 27-річний захисник Ніцци опублікував у своєму інстаграмі сторіс з вибаченнями:

"Я усвідомлюю, що моя публікація шокувала багатьох людей. Це не входило в мої наміри, тому я прошу вибачення. Хотів би абсолютно чітко висловити свою позицію: я рішуче засуджую всі форми насильства в будь-якій точці світу і підтримую всіх жертв. 

  Актуально: Баварія відреагувала на допис Мазрауї про Палестину

Я ніколи не підтримаю заклики до ненависті. Мир - це ідеал, в який я твердо вірю", – написав Атталь.

Клуб вирішив відсторонити його від роботи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Триразового чемпіона України затримано після бійки у нічному клубі Триразового чемпіона України затримано після бійки у нічному клубі 4216
Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2014
Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО Мудрик фантастичним дальнім ударом забив свій перший гол за збірну України - ВІДЕО 2865
Мальта - Україна 1:3. Як це було Мальта - Україна 1:3. Як це було 5313
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу 3984
Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Англії перемогла Італію, Чорногорія поступився Сербії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 2636
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 83949
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 31237
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25900
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3089
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24789 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43306