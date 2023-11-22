Суркіс: Сподіваюсь, колись Динамо вдасться знову вийти у півфінал Ліги чемпіонів

Суркіс святкує 65-й день народження

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо не може запросити якісних легіонерів у команду.

Про це заявив президент киян Ігор Скуріс.

Головна подія – це вихід до півфіналу Ліги чемпіонів за часів роботи Валерія Лобановського. Тоді президентом клубу був мій брат. Ми маємо рівнятися на цей результат. Сподіваюся, може, колись нам вдасться це повторити. Як я сприймаю невдачі? Кожного разу, коли команда програє чи грає внічию, мені це дуже не подобається, напружуються нерви й хочеться усе залишити.

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Але наступного дня розумієш, що маєш робити свою справу та намагатися досягти кращих результатів. Це дуже складно, адже сьогодні ми не можемо запросити якісних легіонерів, які б могли грати в такій команді, як київське Динамо, посилити її.

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Ті іноземці, які приходили до нас протягом останнього часу – Вітіньйо, Лонвейк, Перріс – і ті легіонери, які вже були в команді під час війни, роз’їхалися хто куди. Так, у нас важкі часи, і я розумію, що вболівальники, м’яко кажучи, не радіють нашим результатам, - сказав Суркіс.

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