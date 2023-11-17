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Лужний пояснив провал Хацкевича у Динамо

Олег Лужний прокоментував роботу з Олександром Хацкевичем у Динамо
Сьогодні 12:39 293 0
Лужний пояснив провал Хацкевича у Динамо
#Динамо Київ, #Олександр Хацкевич, #Олег Лужний

Джерело - sportarena.com.

Динамо за часів роботи головним тренером Олександра Хацкевича не змогло обійти Шахтар через провальні трансфери.

Про це розповів Олег Лужний в інтерв'ю Sportarena.

"В Динамо мене запрошували під цікавий проєкт і Хацкевич запевняв, що ми будуємо супер-команду. Втім згодом стало зрозуміло, що обіцянки Олександра не відповідають дійсності.

Він покликав у команду гравців, які і близько не відповідали рівню клубу і поставленим завданням. Можливості якісно підсилитись та здобути хороші результати у Динамо тоді були.

Я знаю, що є такий "футбольний фахівець" Шаблій, який відіграв велику роль у цих трансферах. Я питав у Хацкевича, навіщо він бере у команду цих футболістів, але він не міг мені цього пояснити. Я люблю професіоналізм і чесність – сам такий і вимагаю від людей такого ж ставлення. На жаль, цього там я не побачив", – відзначив Лужний.

Нагадаємо, фахівець працював у тренерському штабі Олександра Хацкевича з 2017 по 2019 роки. Тоді кияни не змогли нав'язати боротьбу Шахтарю, обмежившись срібними медалями.

Раніше Лужний розкритикував гравців Динамо.

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