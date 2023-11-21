Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024

Словенці не грали на ЧЄ вже майже 24 роки!

Джерело - Чемпіон.

Беньямін Вербич став автором переможного гола збірної Словенії в завершальному матчі кваліфікації Євро-2024 проти Казахстану.

Атакувальний півзахисник, який був на контракті в київському Динамо з 2018 до 2022 року, вийшов на заміну на 72-й хвилині, а на 86-й - наважився на ефектний удар із кута штрафного майданчика.

М'яч поцілив точно під далеку штангу воріт суперника - 2:1.

Відео (таймкод - 00:03:55)

Завдяки цьому голу словенці перемогли прямого конкурента за останню пряму перепустку на чемпіонат Європи від групи H.

Востаннє (і досі єдиний раз) збірна Словенії грала на Євро ще в далекому 2000 році, а її остання поява на великих турнірах датована 2010-м роком (Чемпіонат світу в ПАР).

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