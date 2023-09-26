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Райс уникнув серйозної травми у матчі проти Тоттенгема

Райс незабаром повернеться на футбольне поле
Сьогодні 12:54 133 0
Райс уникнув серйозної травми у матчі проти Тоттенгема
Фото - gettyimages
#Райс, #Тоттенгем, #Арсенал Лондон

Джерело - football.ua.

Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс отримав травму під час центрального матчу 6 туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (2:2), через що його було вимушено замінено у перерві.

Про це повідомляє The Athletic.

Проте, 24-річного англійському опорнику вдалося уникнути серйозного пошкодження.

За інформацією джерела, тести підтвердили, що хоча Райс все ще відчуває дискомфорт у спині, ця травма не є серйозною, тож гравець продовжить відновлення та лікування найближчими днями.

Відзначається, що англійський опорник точно пропустить матч у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти Брентфорда у середу, проте має бути вже повністю готовим до сьомого туру АПЛ проти Борнмута в суботу.

Раніше Райс пояснив перехід в Арсенал.

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