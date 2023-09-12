Райс: Артета був ключовою причиною, чому я обрав Арсенал

Півзахисник збірної Англії Деклана Райс пояснив перехід в Арсенал.

Про це розповів сам футболіст.

"Артета був ключовою причиною, чому я обрав Арсенал. Як тільки я зустрів його, я зрозумів, що це саме та людина, під керівництвом якої я хочу провести наступну частину своєї кар’єри.

Те, як він говорив, його аура, те, як він бачить гру. Я дуже радий своєму рішенню, я почуваюся тут як вдома", — сказав Райс.