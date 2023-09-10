Головне
Збірна України зіграла внічию з Англією в 5 турі відбору на Євро-2024
Вчора 20:51 2211
Стрікленд переміг Адесан'ю та став новим чемпіоном UFC
Сьогодні 08:50 307
Гауфф перемогла білоруску Соболенко у фіналі US Open
Сьогодні 08:34 343
Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:01 1733
Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчів відбору Євро-2024
Вчора 23:44 3324
Збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи
Вчора 22:47 1852
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Англією
Вчора 22:44 893
Бій Хейні - Прогрейс відбудеться у грудні
Вчора 22:20 370
"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО
Вчора 22:11 2633
Зінченко та Буяльський - найкращі гравці збірної України в матчі з Англією за версією SofaScore
Вчора 21:53 579
Прямі трансляції

Бланко запросив занадто високу зарплатню у переговорах з Карпатами

Сьогодні 11:33 150 0
Бланко запросив занадто високу зарплатню у переговорах з Карпатами

Джерело - Чемпіон.

Карпатам не вдалося домовитися про трансфер Домінго Бланко з Дніпра-1.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Бланко, і це правда, був на перемовинах в Карпатах. Це було повністю санкціоновано Дніпром-1, бо він розумів, що можна тут і зараз якісь гроші вже отримати. За моєю інформацією, там завтик стався на стадії перемовин між гравцем та клубом.

Тому що, напевно, Карпати розраховували на якусь таку адекватну зарплатню для гравця першої ліги, а Бланко ледь не запросив там під 50 тисяч на місяць. Ну і там дуже величезні підйомні", - сказав Співаковський.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 8670
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО 7383
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13702
Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 8032
Україна - Англія 1:1. Як це було Україна - Англія 1:1. Як це було 43042
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу Україна - Англія: відео голів і огляд матчу 7147
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54764
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41092 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56735
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11309 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35834 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48986