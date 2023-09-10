Бланко запросив занадто високу зарплатню у переговорах з Карпатами

Джерело - Чемпіон.

Карпатам не вдалося домовитися про трансфер Домінго Бланко з Дніпра-1.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Бланко, і це правда, був на перемовинах в Карпатах. Це було повністю санкціоновано Дніпром-1, бо він розумів, що можна тут і зараз якісь гроші вже отримати. За моєю інформацією, там завтик стався на стадії перемовин між гравцем та клубом.

Тому що, напевно, Карпати розраховували на якусь таку адекватну зарплатню для гравця першої ліги, а Бланко ледь не запросив там під 50 тисяч на місяць. Ну і там дуже величезні підйомні", - сказав Співаковський.

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