Легіонер CК Дніпро-1 перейшов у мексиканський клуб

Домінго Бланко продовжить кар'єру в мексиканській Тіхуані

Аргентинський легіонер Дніпра-1 Домінго Бланко покинув український клуб.

Про це повідомляє fcdnipro.com.

28-річний Бланко продовжить кар'єру в мексиканській Тіхуані. Йдеться про безплатну оренду на один рік із правом викупу.

Нагадаємо, після вильоту з єврокубків Дніпро-1 ухвалив рішення повернутися на постійне базування в Дніпро. Бланко після цього вирішив покинути клуб. Інтерес до аргентинця проявляли Карпати.

Бланко приєднався до Дніпра-1 влітку минулого року. Цього сезону він забив 1 гол у 6 матчах.

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