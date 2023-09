Лопетегі має намір залишитися в АПЛ після відходу з Вулвергемптона

Колишній головний тренер Вулвергемптона та збірної Іспанії Хулен Лопетегі хоче залишитися в АПЛ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Після відходу з Вулвз іспанця пов’язували з вакантними посадами головного тренера Вільярреала та Ліона, але він чекає на наступний виклик у чемпіонаті Англії.

Причинами відходу Лопетегі із Вулвергемптона стала незадовільна робота клубу на трансферному ринку.

Julen Lopetegui wants to wait for new opportunity in Premier League despite Villarreal (Pacheta will be the new head coach) and OL links. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸



Lopetegui, currently not keen on Liga or Ligue1 opportunity as he wants to stay in Premier League after Wolves experience. pic.twitter.com/aJPr3Sh8le