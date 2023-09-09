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Лопетегі має намір залишитися в АПЛ після відходу з Вулвергемптона

Іспанець хоче очолити клуб АПЛ
Сьогодні 19:41 195 0
Лопетегі має намір залишитися в АПЛ після відходу з Вулвергемптона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вулвергемптон, #Лопетегі

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Вулвергемптона та збірної Іспанії Хулен Лопетегі хоче залишитися в АПЛ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Після відходу з Вулвз іспанця пов’язували з вакантними посадами головного тренера Вільярреала та Ліона, але він чекає на наступний виклик у чемпіонаті Англії.

Причинами відходу Лопетегі із Вулвергемптона стала незадовільна робота клубу на трансферному ринку.

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