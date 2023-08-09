Лопетегі залишив Вулвергемптон

Контракт розірвано за згодою сторін

Іспанський наставник Хулен Лопетегі залишив посаду головного тренера Вулвергемптона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт 56-річного спеціаліста розірвано за згодою сторін. Весь тренерський штаб залишає команду.

Причиною відставки Лопетегі стали розбіжності з керівництвом клубу.

Іспанець очолював "вовків" протягом 9 місяців з листопада 2022 року, команда посіла 13-те місце у Прем'єр-лізі. Новий сезон АПЛ ще не розпочався.

Раніше Вулвергемптон підписав Доерті.