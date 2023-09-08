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Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон

У Ліона може змінитися головний тренер
Сьогодні 11:25 153 0
Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон
Фото - Getty Images
#Блан, #Ліон, #Лопетегі, #Олівер Гласнер

Джерело - tribuna.com.

Ліон збирається звільнити головного тренера Лорана Блана.

Про це повідомляє RMC Sport.

Клуб зараз розглядає два варіанти - запросити Олівера Гласнера або Хулена Лопетегі. Обидва перебувають без клубів.

49-річний Гласнер протягом двох останніх сезонів очолював Айнтрахт, до цього працював у Вольфсбурзі, ЛАСК та Ріді.

56-річний Лопетегі став вільним агентом цього літа, коли залишив Вулвергемптон, в якому працював з листопада 2022 року. До цього очолював Севілью, Реал, Порту, збірну Іспанії.

Раніше Грем Поттер відхилив пропозицію очолити Ліон.

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