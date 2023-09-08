Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон

У Ліона може змінитися головний тренер

Ліон збирається звільнити головного тренера Лорана Блана.

Про це повідомляє RMC Sport.

Клуб зараз розглядає два варіанти - запросити Олівера Гласнера або Хулена Лопетегі. Обидва перебувають без клубів.

49-річний Гласнер протягом двох останніх сезонів очолював Айнтрахт, до цього працював у Вольфсбурзі, ЛАСК та Ріді.

56-річний Лопетегі став вільним агентом цього літа, коли залишив Вулвергемптон, в якому працював з листопада 2022 року. До цього очолював Севілью, Реал, Порту, збірну Іспанії.

Раніше Грем Поттер відхилив пропозицію очолити Ліон.