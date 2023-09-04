Футболісти Роми вимагали від Моурінью більше тактичних ідей після поразки від Мілана

Джерело - Radio Radio.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью мав напружену розмову з футболістами в роздягальні після програного матчу з Міланом (1:2) у 3-му турі Серії А.
Про це повідомляє Radio Radio.
Після матчу з Міланом Моурінью відмовився спілкуватися з журналістами, бо був дуже злим після розмови з командою в роздягальні.
Сторони обмінялися претензіями після гри. Футболісти вимагали від тренера більше тактичних ідей для розвитку ігрового стилю команди.
Раніше Рома оголосила про підписання Лукаку.
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