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Футболісти Роми вимагали від Моурінью більше тактичних ідей після поразки від Мілана

Сторони обмінялися претензіями після гри
Сьогодні 22:20 163 0
Футболісти Роми вимагали від Моурінью більше тактичних ідей після поразки від Мілана
#Мілан, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Radio Radio.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью мав напружену розмову з футболістами в роздягальні після програного матчу з Міланом (1:2) у 3-му турі Серії А.

Про це повідомляє Radio Radio.

Після матчу з Міланом Моурінью відмовився спілкуватися з журналістами, бо був дуже злим після розмови з командою в роздягальні.

Сторони обмінялися претензіями після гри. Футболісти вимагали від тренера більше тактичних ідей для розвитку ігрового стилю команди.

Раніше Рома оголосила про підписання Лукаку.

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