Рома підписала нападника Челсі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Перехід відбувся на правах оренди.

Угода розрахована до 30 червня 2024 року.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Romelu Lukaku 🐺🇧🇪



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned Belgian forward!



