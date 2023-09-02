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Півзахисник ПСЖ Вейналдум продовжить кар'єру в Аль-Іттіфаці

32-річний нідерландець вже пройшов медогляд
Сьогодні 17:39 137 0
Півзахисник ПСЖ Вейналдум продовжить кар'єру в Аль-Іттіфаці
#Вейналдум, #ПСЖ, #Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Джорджиньйо Вейналдум підписав контракт із Аль-Іттіфаком.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний нідерландець вже пройшов медогляд, угода з ним розрахована на 3 роки.

Французи отримають за футболіста 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані.

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