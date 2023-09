Півзахисник ПСЖ Вейналдум продовжить кар'єру в Аль-Іттіфаці

Півзахисник ПСЖ Джорджиньйо Вейналдум підписав контракт із Аль-Іттіфаком.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний нідерландець вже пройшов медогляд, угода з ним розрахована на 3 роки.

Французи отримають за футболіста 10 мільйонів євро.

Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦



Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.



Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf