Півзахисник ПСЖ Вейналдум продовжить кар'єру в Аль-Іттіфаці

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Джорджиньйо Вейналдум підписав контракт із Аль-Іттіфаком.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
32-річний нідерландець вже пройшов медогляд, угода з ним розрахована на 3 роки.
Французи отримають за футболіста 10 мільйонів євро.
Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2023
Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.
Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf
Нагадаємо, ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані.
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