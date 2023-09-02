ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані

Коло-Муані став гравцем ПСЖ

Нападник Айнтрахтf Рандаль Коло-Муані перейшов у ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт гравця розрахований на 5 років. За нову команду він виступатиме під 23-м номером.

За даними Transfermarkt, сума трансферну склала 95 млн євро.

У минулому сезоні 24-річний Коло-Муані забив 23 голи та віддав 14 асистів у 46 матчах за Айнтрахт.

Раніше ПСЖ запропонував 45 млн євро за вінгера Ліона.

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