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ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані

Коло-Муані став гравцем ПСЖ
Сьогодні 09:08 148 0
ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані
#Айнтрахт Франкфурт, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Коло-Муані

Джерело - psg.fr.

Нападник Айнтрахтf Рандаль Коло-Муані перейшов у ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт гравця розрахований на 5 років. За нову команду він виступатиме під 23-м номером.

За даними Transfermarkt, сума трансферну склала 95 млн євро. 

У минулому сезоні 24-річний Коло-Муані забив 23 голи та віддав 14 асистів у 46 матчах за Айнтрахт.

Раніше ПСЖ запропонував 45 млн євро за вінгера Ліона.

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